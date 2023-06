Finisce con l'auto contro i contatori del gas: grande spavento

Intervento mattuttino dei pompieri in via Fratelli Cernuschi a Merate. Intorno alle 9 la centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per un incidente avvenuto in una zona residenziale. Secondo quanto appreso, le due squadre partite da Lecco e dal locale distaccamento volontario sono state interpellate per un'auto finita contro a un muro di recinzione su cui sono installati una decina di contatori del gas.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né danni troppo gravi ai dispositivi.