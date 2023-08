Cade dal monopattino in via Cesare Cantù: giovane soccorso d'urgenza

Serio incidente nel pomeriggio di giovedì 17 agosto. Un giovane di 22 anni si è infortunato cadendo da un monopattino mentre stava viaggiando lungo via Cesare Cantù, via che taglia la frazione San Zeno a Olgiate Molgora. Le conseguenze per il ragazzo sono state rilevanti, tanto che i volontari della Croce Bianca di Merate sono scattati in codice rosso dalla sede di via Campi insieme a un'automedica.

Una volta stabilizzato, il giovane è stato trasferito presso l'ospedale per il ricovero: arrivato in pronto soccorso, è stato accettato in codice giallo. Allertati anche i carabinieri per i rilievi del caso.