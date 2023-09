Cade dalla moto sulla Statale 36: giovane finisce in ospedale

Incidente lungo la Strada Statale 36 nella mattinata di venerdì 29 settembre. Poco prima delle 9 un 31enne è caduto dalla sua motocicletta all'altezza dell'imbocco della galleria che taglia il Monte Barro, in direzione Lecco. Il sinistro ha portato alla chiamata al numero unico per le emergenze - Nue 112 e all'invio sul posto, da parte di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, dei volontari della Croce San Nicolò di Lecco.

Il giovane motociclista è stato soccorso sul posto, caricato sull'ambulanza e trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero, avvenuto in codice verde. Allertati anche gli agenti della Polstrada per la gestione della viabilità e l'esecuzione dei rilievi. Segnalati forti rallentamenti per chi viaggia in direzione nord.