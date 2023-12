Perde il controllo dell'auto e va a sbattere: codice rosso

Intervento notturno per i sanitari. Intorno alle 2.15 di giovedì 14 dicembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il sinistro avvenuto all'altezza di via Galileo Galilei, tra i rioni di Olate e Bonacina, che ha coinvolto un uomo di età non resa nota: il guidatore avrebbe perso il controllo della sua autovettura e avrebbe sbattuto a lato della carreggiata, generando l'uscita dei soccorritori in codice rosso.

Giunti sul posto, i sanitari della Croce Rossa di Lecco e dell'automedica giunti sul posto l'hanno sottoposto alle cure di primo soccorso e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale: giunto presso il pronto soccorso del nosocomio Manzoni intorno alle 3.30, è stato ricoverato in codice giallo.