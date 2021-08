Incidente davanti al Bennet di Pescate: 83enne finisce in ospedale

Scontro tra auto e ciclomotore a metà mattina a Pescate, anziano finisce in ospedale con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto alle 11 lungo la SS583, nei pressi dell'ipermercato Bennet, e ha coinvolto un uomo di 83 anni in sella al suo veicolo a due ruote, scontratosi con un'auto.

L'anziano è stato sbalzato dalla sella rovinando sull'asfalto. Subito è scattata la richiesta di soccorso: dalla centrale operativa di Areu è stata inviata sul posto l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, con l'appoggio di un'automedica.

L'uomo è stato immobilizzato e caricato a bordo per il trasporto in ospedale, al Manzoni di Lecco, dove è giunto intorno intorno a mezzogiorno in codice giallo. Nella brutta caduta l'83enne ha rimediato un trauma cranico. Intervenuti, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia locale.