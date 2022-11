Scontro auto-furgoncino sulla Provinciale di Pescate, guai per il traffico

Incidente senza feriti, ma con serie conseguenze per il traffico. Nel primo pomeriggio di lunedì 28 novembre un furgoncino portavalori e un'automobile di medie dimensioni si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 583 di Pescate, frequentato tratto che collega anche alla Strada Statale 36. Nessuna conseguenze per le persone coinvolte, come detto, ma la posizione del mezzo commerciale ha interrotto la fluidità della circolazione.

Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno diretto il traffico e eseguito i rilievi, verbalizzando il tutto, mentre il furgoncino è stato successivamente spostato mediante l'utilizzo di un carro attrezzi della medesima azienda.