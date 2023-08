Grave incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco dopo le 10 di domenica 13 agosto un'automobile e una motocicletta si sono scontrate all'altezza di Civate, in direzione nord e poco dopo l'uscita per Isella. Stando a quanto appreso, sono cinque le persone coinvolte, di età compresa tra i 28 e i 59 anni: sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, unitamente a un'autoinfermieristica e alla Polizia stradale. Fortunatamente, a dispetto dell'allarmismo iniziale, nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Chi viaggia verso Lecco deve fare i conti con delle lunghe code, che partono da Annone Brianza.