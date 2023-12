Serio incidente nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre. Poco dopo la mezzanotte e mezza l'autovettura guidata da un uomo di 40 anni si è scontrata contro le barriere laterali all'interno della galleria del San Martino, lungo la Strada Statale 36 e in direzione nord: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto - in codice rosso - i sanitari della Croce Rossa di Lecco, i vigili del fuoco e i tecnici di Anas.

L'uomo è stato medicato e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso: arrivato in via dell'Eremo, è stato ricoverato in codice verde.