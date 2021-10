Incidente tra auto nella galleria del Monte Barro: soccorsi in codice rosso

Tre le persone coinvolte nel sinistro stradale. Lunghe code per uscire da Lecco anche a causa di un altro incidente

Grave incidente all'interno della galleria del Monte Barro nel pomeriggio di domenica 10 ottobre. Stando alle poche informazioni a disposizione, due autovetture si sarebbero scontrate in direzione sud poco prima dell'uscita per Oggiono e Galbiate, provocando il ferimento di tre persone: nel sinistro, infatti, sono state coinvolte una donna di venticinque anni, una di quarant'anni e una terza di cinquantasei anni.

Codice rosso

Al lavoro ci sono i volontari della Croce Rossa di Galbiate, chiamati a intervenire in codice rosso (massima gravità). Almeno una perosna è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per le ferite rimediate. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale e i pompieri.

Inevitabile la formazione di lunghe code in uscita da Lecco, che arrivano sino alla galleria del San Martino. Il traffico interno, inoltre, è penalizzato da un sinistro stradale avvenuto in viale della Costituzione, nel cuore del centro cittadino: tutta la zona del lungolago risulta essere bloccata.