Incidente lungo la frequentata Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 10.30 di lunedì 11 dicembre si è verificato uno scontro tra automezzi all'interno della galleria Scoglio, nel territorio comunale di Lierna, in direzione nord. Secondo quanto appreso, un autoarticolato ha abbattuto, con il braccio meccanico, uno dei ventilatori installati sulla volta: sul posto si sono portati i tecnici di Anas, i pompieri e la Polstrada, che hanno disposto l'uscita obbligatoria ad Abbadia nord. Dietro il primo automezzo si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti due furgoncini.

Sul fronte medico si registra il coinvolgimento di due persone - maschi di 47 e 54 anni - presi in carico dai sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e di un'automedica: il ricovero in ospedale di uno dei guidatori presenti nei mezzi incidentati per gli accertamenti è avvenuto in codice verde.

Inevitabile la formazione di lunghe code per chi viaggia in direzione Sondrio.

Statale 36 chiusa, la nota di Anas

“Anas ha chiuso temporaneamente la carreggiata in direzione nord in località Lierna per permettere la rimozione e la sistemazione dei cavi lungo la volta della galleria "Scoglio" ( km 67,100). L'intervento si è reso necessario a seguito di danneggiamento degli apparati da parte di un autocarro che attraversava la galleria. Per agevolare i flussi veicolari, il traffico leggero viene deviato in loco tra gli svincoli di 57,500 Abbadia e Bellano 75,300, i mezzi pesanti rientreranno in statale al km 91,000. Il personale Anas sono sul posto per gestire l'emergenza e permettere la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile”.