Doppio incidente tra Statale 36 e Acquate: soffre il traffico

Doppio incidente a Lecco. Nel primo pomeriggio di giovedì 14 dicembre la viabilità è stata messa a dura prova dai due sinistri avvenuti a poca distanza di tempo tra loro. Intorno alle 13.20 due autovetture si sono scontrate in modo abbastanza violento all'altezza dell'incrocio tra via Belfiore e via Giuseppe Di Vittorio, nel rione di Acquate, e hanno praticamente bloccato il flusso di autoveicoli che cercavano di viaggiare in direzione ospedale Manzoni.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, si è portata anche un'ambulanza della Croce San Nicolò che ha trasportato presso il vicino nosocomio una donna di 51 anni, ricoverata in codice giallo per accertamenti.

Incidente in galleria sulla Strada Statale 36

Sempre verso le 13.30 è stato segnalato un incidente all'interno della galleria San Martino, in direzione sud, all'altezza della biforcazione che permette di lasciare l'arteria e raggiungere la zona del centro commerciale La Meridiana: secondo quanto appreso, un autoveicolo sarebbe andato a scontrarsi contro lo spartitraffico che si trova a protezione del cemento armato della galleria.

Gravi i disagi per il traffico, bloccato fino all'ingresso nella galleria in zona Orsa Maggiore.