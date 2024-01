Lecco-Ballabio chiusa per un incendio. Anas ha temporaneamente chiuso la Strada Statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina” tra i km 0 e 9, in entrambe le direzioni, a causa di un veicolo incendiato in galleria. Nel dettaglio, un camion ha preso fuoco all'interno della galleria Passo del Lupo, tra il km 6,700 e il km 8,800: sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco per lo spegnimento del fuoco e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

I vigili del fuoco di Lecco stanno intervento per estinguere l'incendio occorso al mezzo pesante: inviate tre squadre - per un totale di dieci pompieri impegnati sul campo -, nello specifico due autopompe serbatoio e un carro aria per il trasposto di autoprotettori e bombole. I vigili del fuoco hanno utilizzato liquidi schiumogeni per estinguere del tutto l'incendio del mezzo pesante. In loco anche un loro funzionario.

Scontro nel Monte Barro

Intorno alle 7.45 di lunedì 15 gennaio due autovetture si sono scontrate lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in direzione sud all'interno della galleria del Monte Barro: secondo quanto appreso, nel sinistro sarebbero rimasti feriti due uomini di 44 e 59 anni, raggiunti in loco dai sanitari della Croce Rossa di Lecco e trasportati in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.

Il traffico, regolato dagli agenti della Polstrada inviati sul posto, ha ovviamente risentito dell'incidente: lungo il tratto si sono formate lunghe code di automezzi, mentre la sede stradale è stata ripristinata dai tecnici di Anas.