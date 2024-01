Sarà una questione non breve, quella legata alla Lecco-Ballabio. Martedì 16 gennaio la "nuova" Strada Statale 36 racc rimarrà chiusa: il traffico pesante non potrà circolare sulla "vecchia" - la Strada Provinciale 62 - dalle 6 alle 9 del mattino, mentre i mezzi leggeri saranno gestiti dai movieri. “A seguito della riunione del Comitato operativo di Viabilità, indetta dalla Prefettura di Lecco, è stato stabilito, visto il perdurare della chiusura del tunnel anche per la giornata di domani, il divieto di transito dei mezzi pesanti sulla “vecchia” Lecco – Ballabio, dalle ore 6 alle ore 9”, spiega il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola.

“Una decisione che reputo di buon senso, finalizzata a limitare i disagi nel momento di maggior transito dei bus scolastici. Sempre nella giornata di domani - martedì -, Anas si farà carico di un servizio di movieri a Laorca in modo da regolare il transito dei camion possibile dalle ore 9 in poi. Nell’attesa di capire quali saranno le tempistiche per la riapertura del Tunnel 36 Racc, voglio ringraziare la Prefettura e la Provincia di Lecco per l’efficienza dimostrata in una situazione non semplice”.

Lecco-Ballabio racc chiusa: la nota della Prefettura

“Si è svolta nel pomeriggio di oggi in Prefettura a Lecco una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità conseguente alla chiusura al traffico della Galleria Passo del Lupo, sulla 36 Racc in Comune di Ballabio, dovuta all’incendio di un mezzo pesante. L’incidente, che fortunatamente non ha cagionato feriti né coinvolto altri veicoli, è stato domato dai Vigili del Fuoco di Lecco anche con il supporto della pattuglia della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto. È conseguita l’esigenza, da parte di ANAS quale ente gestore della strada, di valutare i danni occorsi ai dispositivi di sicurezza della galleria, che pertanto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con deviazione dei veicoli sulla SP 62”.

“Allo stato, sono in corso le valutazioni dei tempi per la riapertura al transito in condizioni di sicurezza, che secondo le previsioni dovrebbero durare pochi giorni in quanto non sussistono problemi di tipo strutturale, ma criticità correlate all’impianto di ventilazione e analisi della qualità dell’aria e al sistema elettrico in generale. Quindi, in sede di COV, è stato attuato un congiunto esame della situazione viabilistica alternativa, finalizzato a prevenire e fronteggiare possibili disagi per gli utenti della strada provinciale. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Lecco, dei Comuni di Lecco e Ballabio, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ANAS e Areu118”.

“Gli Enti e i Comandi coinvolti hanno convenuto sull’opportunità di sensibilizzare, tramite i pannelli a messaggio variabile e altri canali di comunicazione istituzionale, i conducenti dei mezzi pesanti ad evitare, nelle prossime ore ed ove possibile, il percorso in questione, atteso che lo stesso è significativamente intasato dal traffico veicolare. Sembra, peraltro, opportuno fornire ai soli automobilisti interessati a raggiungere Lecco dalla Valsassina, in linea con il confronto emerso in sede di COV, l’indicazione di imboccare la SS 36 allo svincolo Portone di Bellano. Per la giornata di domani, nel corso della quale l’Ente gestore ha assicurato la definizione della durata della chiusura della SS 36 Racc. e il COV si riunirà nuovamente per le determinazioni di competenza, è stato concordato, anche sulla base dell’esperienza odierna di monitoraggio del traffico nella zona, quanto segue:

di inibire il transito ai mezzi pesanti - sopra le 7,5 tonnellate- per tre ore, dalle 06 alle 09 del mattino, sulla SP 62 in entrambe le direzioni, al fine di assicurare che gli autobus di linea possano transitare più agevolmente specie nella fascia oraria di entrata nelle scuole degli studenti. In tale fascia oraria, i mezzi pesanti potranno sostare nella zona del Bione di Lecco, se diretti in Valsassina, e in Località Fornace Merlo, presso la Comunità Montana nel Comune di Barzio, se diretti verso Lecco;

di istituire, dalle ore 9 alle ore 21, un dispositivo di senso unico alternato gestito da movieri designati da ANAS, che opereranno nel Comune di Lecco all’intersezione di Corso Matteotti con via Tonale e, in direzione opposta, in via Valsassina località Ponte Gallina.

Al fine di informare gli utenti della chiusura della 36 RACC e dei dispositivi attuati sulla viabilità alternativa, ANAS ha assicurato l’aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile. L’Ente Gestore ha, peraltro, garantito che sarà comunque possibile il transito dei mezzi di soccorso, in caso di emergenza, lungo la SS 36 Racc. Nel fare riserva di prossimi aggiornamenti, si auspica che il dispositivo previsto per la giornata di domani, con il concorso sinergico di tutti i diversi attori istituzionali coinvolti, possa ridurre gli inevitabili disagi per gli utenti della strada e, soprattutto, garantire la sicurezza della circolazione”.