Cade dalla moto all'uscita per Lecco: problemi sulla Strada Statale 36

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle ore 15 di mercoledì 20 settembre un ragazzino di 16 anni è caduto dalla sua moto mentre stava imboccando l'uscita dalla galleria San Martino che porta direttamente nella nevralgica zona dello stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco, in direzione nord. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, mentre il giovane è stato soccorso in codice giallo dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Stabilizzato, il 16enne è stato trasportato presso l'ospedale Manzoni nel medesimo codice di gravità .

Schianto a Maggianico

Poco prima, verso le 14.45, due autovetture si sono invece scontrate lungo corso Emanuele Filiberto, all'altezza dell'incrocio con via Poncione: i volontari della Croce San Nicolò di Lecco hanno trasportato un 60enne in ospedale ed è stato ricoverato in codice rosso. Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia locale della città capoluogo.