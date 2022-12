Maxi tamponamento sulla Statale 36: lunghe code in Brianza

Giorni neri per la Strada Statale 36. A Lecco la diramazione che porta in Valsassina è chiusa da ormai dieci giorni per la nota frana, mentre nella mattinata di mercoledì 21 dicembre si è registrato un incidente nel tratto brianzolo. Intorno alle 9, infatti, ben cinque veicoli si sono scontrati all'altezza di Briosco (km 29+800), lungo la carreggiata sud che porta verso Monza e Milano: sul posto sono stati inviati gli agenti della Polizia stradale, che hanno messo in sicurezza il tratto insieme al personale di Anas.

Un altro tamponamento

Per permettere le operazioni e l'esecuzione dei rilievi è stata disposta la temporanea chiusura della corsia di sorpasso, ma la beffa è arrivata poco dopo, quando è andato in scena un secondo tamponamento a poca distanza (km 29+300) da quello più grande: in questo caso i veicoli si sono spostati autonomamente a lato della carreggiata per la compilazione del modello di constatazione amichevole; in entrambi i casi non è stata segnalata la presenza di persone ferite. Inevitabilmente, comunque, si sono formate delle lunghe code.