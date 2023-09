Auto ribaltata sulla Statale 36: lunghe code per Lecco

Serio incidente nel primo pomeriggio di venerdì 22 settembre. Poco dopo le 13 un'automobile si è ribaltata lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in direzione nord e all'interno del territorio comunale di Abbadia Lariana: al suo interno vi era un uomo, raggiunto dai volontari del Soccorso Bellanese; le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma chiaramente il sinistro stradale ha generato lunghe code per chi viaggia verso Lecco, anche perchè la quattro ruote è rimasta quasi al centro della carreggiata.

Mobilitati anche gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco.