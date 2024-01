Giornata nera per la Strada Statale 36. Nella mattinata di mercoledì 24 si è verificato un incidente all'interno della galleria del Monte Barro e nel corso del tardo pomeriggio è andata in scena la replica, questa volta in direzione sud, ma non solo: all'altezza di Verano (Monza e Brianza) si sono scontrati tre veicoli, tra cui un mezzo pesante, generando un ingente dispiegamento di mezzo e personale di soccorso, giunti sul posto con l'elicottero decollato da Bresso (Milano), tre ambulanze e un'automedica, oltre alla Polstrada.

Alle 17.20 è stata istituita la chiusura della strada, con l'uscita obbligatoria a Verano: le code, chilometriche, arrivano fino alla Brianza lecchese. Forti rallentamenti anche sull'altra carreggiata.

Le condizioni dei feriti

Secondo quanto riferito da fonti Areu, lo scontro tra le auto e il camion ha causato vari feriti, soccorsi in codice rosso: una 41enne, passeggera, ha rimediato trauma cranico, all'addome, al bacino e a un arto inferiore, finendo ricoverata con il codice di massima gravità all'ospedale San Gerardo di Monza; medesima destinazione, ma in codice giallo, per il 40enne alla guida di una quattro ruote, che ha rimediato traumi minori al volto e a un arto inferiore; ricoverata con lo stesso codice e presso lo stesso nosocomio anche la bambina di 7 anni in viaggio con loro, ferita al volto.

Un quarto passeggero e il conducente del camion non sono stati ospedalizzati.