Incidente nel tunnel del Barro, code e disagi lungo la Statale 36

Un'altra mattinata di passione per gli automobilisti in coda lungo le strade lecchesi. Disagi sono segnalati in particolare lungo la Statale 36 in direzione Lecco prima dell'ingresso del tunnel del Monte Barro, dove poco alle 8 di questa mattina, mercoledì 24 gennaio, si è verificato un incidente.

Stando alle prime informazioni a disposizione, il sinistro non sarebbe grave e al momento non sono segnalati interventi da parte dei soccorsi. Si sono invece formate lunghe code in direzione Lecco, carreggiata Nord (vedi foto postata da sui social). Incolonnamenti sono segnalati anche da Calolziocorte verso Lecco.