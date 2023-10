Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 11.30 è stato segnalato un sinistro stradale avvenuto all'interno del territorio comunale di Molteno, proprio in prossimità dell'uscita che, in direzione sud, permette di raggiungere la località brianzola. Sul posto è stato inviato il personale di Anas insieme alla Polstrada ed è stata temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso; inevitabile la formazione di lunghe code per chi viaggia verso quelle zone.

Allo stato attuale non è segnalata la presenza di personale medico.