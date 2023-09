Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata autonomamente lungo quel tratto e una persona è rimasta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti - in codice rosso - l'elicottero, un'automedica di Villa Guardia (Como) e due ambulanze del Soccorso Bellanese unite a un'autoinfermieristica, oltre alla Polizia stradale e ai vigili del fuoco.

Il personale di Anas si è portato rapidamente sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.Â