Schianto nel tunnel del Monte Barro, due persone finiscono in ospedale

Spaventoso incidente nel tunnel del Monte Barro nella serata di sabato 26 dicembre. Nel sinistro sono rimasti coinvolti diversi veicoli e almeno due persone, con un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è scattata intorno alle 20.30, nella canna Sud del tunnel. Ancora non chiara la dinamica che ha causato lo scontro. Sul posto sono giunti da Lecco Vigili del fuoco e Polizia stradale, le ambulanze di Lariosoccorso Erba e Croce rossa Lecco e due mezzi di soccorso avanzati. Allertato anche l'elicottero dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I pompieri hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per aprire i mezzi incidentati ed estrarre i conducenti.

I soccorritori, mobilitati inizialmente in codice rosso, hanno trasportato in ospedale - entrambe in codice giallo - le due persone coinvolte per via dei traumi riportati nello schianto: si tratta di un uomo di 26 anni e di una donna di 65, condotti rispettivamente a Varese Circolo con l'ausilio dell'elicottero e al Manzoni in ambulanza.

Giornata di incidenti in zona rossa

Nonostante la giornata di zona rossa, sulle strade lecchesi fra le ore 17 e le 22.30 si sono registrati ben cinque incidenti: uno a Verderio, coinvolte tre persone con una finita in ospedale in codice giallo; un altro a Rogeno, con 22enne leggermente ferito, e un terzo sulla canna Sud della SS36, poco prima dell'uscita per Suello, con un 44enne trasportato al Manzoni in codice giallo. Dopo lo schianto nel Barro, un secondo si è verificato nello stesso tratto, intorno alle 22, coinvolti quattro giovani.

Gallery