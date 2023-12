Perde il controllo dell'auto e va a sbattere: chiusa via della Pergola

Serio incidente nella tarda mattinata di giovedì 21 dicembre. Una donna di 49 anni è stata ricoverata in ospedale per le conseguenze dell sinistro che l'ha vista protagonista mentre viaggiava lungo via della Pergola, tratto nevralgico che permette di collegarsi alla Strada Statale 36 e alla SS36 rac, la nuova Lecco-Ballabio. Semidistrutta l'utilitaria sulla quale era in viaggio, andata a sbattere contro le barriere laterali di cemento e rimasta posizionata trasversalmente rispetto alla sede stradale, tanto che è stato obbligatorio chiudere il tratto che porta verso il vicino centro commerciale "Le Piazze": chi arriva da quelle parti deve per forza di cose immettersi sull'arteria più trafficata.

Dal punto di vista medico, la 49enne è stata trasportata al vicino nosocomio Manzoni dai sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: arrivata in via dell'Eremo, è stata ricoverata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso e l'è stato assegnato un codice giallo. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Lecco, traffico chiaramente condizionato dall'incidente.