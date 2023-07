Incidenti in Brianza, in azione i mezzi di soccorso

Incidenti nella mattinata di sabato sulle strade della provincia. Dopo il grave sinistro avvenuto nella notte a Vercurago, i soccorsi sono tornati in azione prima a Calco in via Nazionale, intorno alle 11, per uno scontro fra due auto.

Sul posto ambulanze dei Volontari di Calolzio e della Croce rossa di Galbiate, coadiuvati da un'automedica. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Merate per i rilievi dell'incidente e i vigili del fuoco dal distaccamento di Merate. Coinvolti almeno due uomini di 48 e 68 anni, in un primo momento valutati in codice giallo.

Un'altra squadra dei pompieri ha raggiunto poco dopo via Nazario Sauro a Rogeno per un secondo sinistro fra tre auto, di cui una ribaltata. A farne le sperse un 81enne, preso in cura dal personale del Soccorso Erbese. Accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine.