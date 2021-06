Incidenti sulla Provinciale a Ballabio, tre persone finiscono in ospedale

Intorno alle 14 di domenica feriti due settantenni in una caduta da moto. Poco più tardi scontro fra due auto: traumi per una 51enne

La Provinciale a Ballabio teatro di due incidenti nel primo pomeriggio di domenica. Il folto traffico della giornata di festa tra i motivi dei sinistri verificatisi oggi. Il primo poco dopo le 14, una caduta da moto che ha causato ferite e traumi a un uomo e una donna rispettivamente di 71 e 72 anni. I due sono stati soccorsi dall'ambulanza della Croce rossa di Lecco e trasportati in ospedale in codice giallo.

Poco più tardi, intorno alle 15, la Croce Bianca di Ballabio è accorsa da Balisio per un incidente che ha coinvolto due automobili. Nello scontro una 51enne, apparsa in un primo momento grave, ha rimediato traumi che hanno richiesto il trasporto in codice giallo in ospedale. Allertate anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.