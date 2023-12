Natale, notte di paura: doppio incidente sulle strade

Doppio incidente nella notte di Natale. Intorno alle 2.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto occorso a due giovani mentre erano in viaggio lungo la Strada proviciale 72, all'altezza dell'incrocio con piazza Costituzione della Repubblica. Un 24enne e una 30enne sono finiti in ospedale a causa del ribaltamento della loro autovettura: sul posto si sono recati i carabinieri, i pompieri e i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che hanno stabilizzato i giovani e li hanno trasferiti in pronto soccorso a Lecco: arrivati in via dell'Eremo, sono stati ricoverati in codice giallo.

Ribaltamento a Monte Marenzo

Poco prima dell'alba un altro incidente simile, questa volta lungo via Industriale alla Levata di Monte Marenzo: tre giovani ragazze di 17, 18 e 22 anni sono stati soccorsi in codice rosso dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, della Pubblica Assistenza Soccorso Cisanese e da un'automedica. Fortunatamente le loro condizioni non si sono rivelate gravi: il ricovero presso il nosocomio Manzoni è avvenuto in codice verde.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente e accompagnato le tre giovani all'ambulanza. L'ntervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora e mezza.