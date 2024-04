Massima allerta nel pomeriggio di giovedì 4 aprile. Poco prima delle 14 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un incidente avvenuto all'interno della galleria Corenno, nel territorio comunale di Dervio, lungo la Strada Statale 36 e in direzione nord: un uomo di 36 anni avrebbe perso il controllo della propria autovettura dopo essere salito su un cordolo e questo ha provocato il ribaltamento della quattro ruote, rovesciatasi più volte su sé stessa.

L'uomo alla guida del veicolo si è procurato traumi ed escoriazioni di vario genere, ma è riuscito ad abbandonare autonomamente l'autovettura: i sanitari del Soccorso Bellanese, chiamati a intervenire insieme agli agenti della Polstrada e ai pompieri, l'hanno trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Lecco; le condizioni non sarebbero preoccupanti. L'incidente ha causato la rottura di un tubo antincendio installato lungo la corsia di sorpasso.

Cade dalla moto tra Colico e Piona

Non è, purtroppo, finita qui: circa un'ora dopo, poco prima delle 15, un uomo di 65 anni è stato soccorso dopo essere caduto dalla sua moto all'altezza della curva che si trova tra le gallerie Chiaro e Villatico, in direzione sud, tra Colico e Piona. Sul posto sono stati inviati, in codice giallo, i sanitari della Croce Rossa Valsassina: il motociclista è stato trasferito in ospedale in codice verde.

Anche in questo caso è stata necessaria la mobilitazione dei pompieri, scattati rispettivamente dal Distaccamento di Bellano e dal Comando di Lecco.