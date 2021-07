Incidente a Bellano: investito in tandem con il figlio, 64enne in gravi condizioni

I due si sono scontrati con un'automobile all'incrocio di Via Taceno. L'uomo è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale di Varese in codice rosso, sotto choc il figlio 34enne

Grave investimento ciclistico nella mattinata di oggi, giovedì, in Via Taceno a Bellano. Coinvolte due persone, un uomo di 64 e il figlio di 34 che viaggiavano in sella a un tandem. I due si sono scontrati con un'automobile all'altezza dell'incrocio di fronte al Bar Roma, per ragioni che verranno ricostruite dalle forze dell'ordine.

Sul posto sono accorse prontamente due ambulanze del Soccorso Bellanese, con l'automedica e l'elicottero inviato dal Sant'Anna di Como. Nell'impatto l'uomo più anziano è stato sbalzato sull'asfalto con violenza ed è sembrato subito in gravi condizioni, mentre il figlio ha riportato un forte stato di choc.

I volontari del Soccorso hanno trasportato il giovane all'ospedale di Lecco in codice giallo con un trauma a una spalla e diverse contusioni, mentre il 64enne è stato condotto all'elisuperficie di Lecco dove l'elicottero lo ha caricato per trasferirlo a Varese in codice rosso: l'uomo ha riportato un grave trauma cranio-facciale ed è in gravi condizioni.