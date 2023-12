Un uomo è stato investito sulla Strada Statale 36. Poco prima delle 12.30 di mercoledì 20 dicembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata dalla zona della galleria Dervio, in direzione sud: subito sono stati mobilitati in codice rosso i sanitari della Croce Rossa di Colico e un'automedica, unitamente ai tecnici di Ats della Brianza - il che fa pensare a un incidente avvenuto in ambito lavorativo - e ai tecnici della vicina Polstrada di Bellano.

Il 59enne è stato soccorso sul posto e, una volta stabilizzato, trasferito via terra presso l'ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como) per il ricovero: arrivato in pronto soccorso è stato accettato in codice giallo e sottoposto agli accertamenti di rito.