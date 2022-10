Incidente a Missaglia, 46enne trasferito d'urgenza in ospedale

Incidente stradale con una Bmw e un mezzo pesante coinvolti oggi pomeriggio a Missaglia. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 14 lungo la SP54 in via San Fermo, all'altezza del civico 28. Ad avere la peggio l'uomo alla guida dell'auto, un 48enne inizialmente soccorso in codice rosso e poi trasportato in ospedale in giallo. Notevoli i danni alla carrozzeria di entrambi i veicoli, in particolare della macchina, a testimonianza della violenza dell'impatto.

Non appena dato l'allarme al 118, sul posto è presto giunto l'equipaggio della Croce Bianca di Merate, allertati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure portate sul luogo del sinistro, il paziente è quindi stato tarsferito all'ospedale Mandic con una brutta contusione al torace.