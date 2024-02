Sono Nicholas e Simone Combi i giovani morti nel tragico incidente di Lecco

Sono Simone Combi e Nicholas Combi, entrambi residenti in Valsassina, le due giovani vittime del tragico incidente stradale avvenuto questa notte sul lungolago di Lecco. Uno schianto terribile e fatale avvenuto poco dopo l'uscita dallo svincolo a lago della Statale 36, nella tratta di strada tra l'Orsa e le Caviate, nei pressi di una curva. La Toyota Aigo di colore rosso sulla quale viaggiavano si sarebbe ribaltata più volte. A bordo dell'auto si trovava anche un terzo giovane, come loro poco più che ventenne ma residente in un rione di Lecco, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Manzoni.

Simone Combi abitava a Cassina Valsassina e Nicholas Combi a Maggio, frazione di Cremeno. Sconvolte e sotto choc le comunità dei due piccoli comuni, dove le famiglie dei due giovani morti tragicamente nello schianto sono molto conosciute. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine, in particolare della Polizia stradale intervenuta con ambulanze, elisoccorso e vigili del fuoco sul posto, l'esatta dinamica del tragico incidente che alle 2.30 della notte di sabato 3 febbraio ha spezzato le vite di due giovani di soli 21 e 22 anni. I ragazzi erano anche appassionati di sport e tifosi della Calcio Lecco.