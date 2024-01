Un'altra tragedia sul Lario dopo quella di Piona costata la vita a una donna. Sabato sera, in viale Geno a Como, erano circa le 22.50 quando è scattato l'allarme. Un'auto ha sfondato il parapetto di protezione ed è precipitata nelle gelide acque del lago. Secondo quanto riferito da QuiComo.it, si tratta di un grosso suv Mercedes, che è partito all'improvviso in avanti da una piazzola del parcheggio di Villa Geno. Sul posto un grande spiegamento di soccorsi: i vigili del fuoco con i sommozzatori (arrivati dopo l'1 di notte da Torino) hanno portato avanti le ricerche mentre gli agenti della questura e i carabinieri cercavano di ricostruire cosa fosse successo. Un persona che si trovava sul posto avrebbe detto di aver visto un uomo e una donna che litigavano, per poi salire in macchina e una volta a bordo accelerare e schiantarsi contro la ringhiera che non ha retto il colpo. Il veicolo è sprofondato nelle gelide acque del lago, non lontano dalla riva. La testimonianza è al vaglio delle forze dell'ordine.

Per cercare di recuperarlo è arrivata anche l’auto gru dei vigili del fuoco di Varese. Man mano che il tempo passava le speranze di trovare in vita i due si affievolivano.

Questa mattina presto è la stessa piattaforma Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) a segnalare il decesso di una donna di 45 anni e un uomo di 38: i loro corpi sono stati recuperati in tarda notte dai sommozzatori. Non è ancora stata rivelata la loro identità. Si attendono le ricostruzioni ufficiali delle forze dell'ordine, sono ancora molti gli aspetti da chiarire. Nella giornata di oggi 7 gennaio si procederà al recupero del veicolo.