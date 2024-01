Travolta mentre va in scooter, donna soccorsa d’urgenza a Oggiono

Paura e pronto intervento dei soccorsi per prestare aiuto a una donna investita da un'auto mentre viaggiava in sella al proprio scooter. L'incidente è avvenuto alle 5 della mattina di oggi, martedì 16 gennaio in viale Europa a Oggiono. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto.

Sembra che la donna, 44 anni, stesse procedendo sulla due ruote quando è stata investita da un'automobile. Immediato l'allarme ai soccorsi di Areu, intervenuti sul posto in codice rosso con un'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini. Allertati anche i carabinieri di Merate e i vigili del fuoco di Lecco. Dopo le prime cure portate sul posto, la donna è stata quindi trasferita in ospedale in codice giallo.