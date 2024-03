La magia dell'arcobaleno dietro la diga di Olginate

Alcune splendide foto che ritraggono l'arcobaleno sullo sfondo della diga di Olginate tra Lecco e il lago. Sono state scattate questa mattina intorno alle 9 dopo la pioggia delle scorse ore, da Simone Rossetto.

"Mi trovavo sul ponte di Olginate, ho avuto la fortuna di vedere e di cogliere il momento dell'arcobaleno che in quel momento faceva bella mostra di sè dietro la diga" - racconta Simone, residente a Como, ma spesso in zona Lecco per lavoro.

Dopo albe e tramonti di fuoco, il nostro territorio regala dunque altre perle del cielo e della natura che meritano di essere immortalate come l'arcobaleno di questa mattina, mercoledì 6 marzo. Tra gli scatti più belli anche quello di Angelo Fontana in Valle San Martino e di Claudia Bolis dal lungolago di Vercurago.