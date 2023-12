Donna investita mentre attraversa la strada a Olginate: soccorsa d'urgenza

Paura per un pedone investito a Olginate. Si tratta di una donna di 35 anni che stava attraversando la strada in via Monsignor Mario Redaelli, all'altezza dell'ex municipio, diretta verso la sponda a lago. A un tratto - per cause ancora al vaglio di carabinieri e polizia locale - la donna è stata travolta da una macchina che proveniva da Garlate e diretta verso il centro di Olginate. Violento l'impatto. La persona alla guida si è subito fermata.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto si sono presto portati i soccorsi di Areu con l'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. Dopo le prime cure portate sul posto, la paziente è stata quindi trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 di questa mattina, mercoledì 6 dicembre. Disagi anche al traffico in zona.