Un'altra auto ribaltata, questa volta a Pescate. Soccorsi in azione d'urgenza

Paura e intervento dei soccorsi in codice rosso oggi a Pescate per un'auto ribaltata. L'incidente è avvenuto lungo via Belvedere, la strada che scende da Galbiate, all'altezza del civico 33, intorno alle ore 12.30. Sul posto, insieme all'ambulanza della Croce verde di Bosisio inviata da Areu, anche i vigili del fuoco del comando di Lecco. Allertati inoltre i carabinieri della Compagnia di Merate.

La vettura è finita ribaltata su un fianco. Dall'abitacolo è stata estratta la 48enne che si trovava alla guida. Dopo le prime cure portate sul posto, la donna è stata trasferita all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo. Si tratta dunque di un altro schianto con un veicolo ribaltato avvenuto di recente lungo le strade lecchesi.