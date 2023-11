Ragazzino investito sulla Provinciale 54: è grave

Gravissimo incidente a Robbiate. Intorno alle 19.30 di martedì 7 novembre un ragazzino di 18 anni è stato investito lungo la Strada Provinciale 54, a poca distanza dall'incrocio con via Sant'Elena. Il tratto è quello di via Mario Greppi dove ha perso la vita a maggio 2022 il 59enne Aurel Pavalache. Il giovane è stato investito in un punto contraddistinto da una certa oscurità, fattore che potrebbe essere alla base dell'avvenimento; saranno i carabinieri ad analizzare i vari elementi a loro disposizione.

L'adolescente, a causa dell'impatto, ha sbattuto violentemente a terra: la chiamata al Nue 112 ha messo in moto la macchina dei soccorsi, con l'Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza che ha mobilitato in codice rosso il personale sanitario della Croce Bianca di Merate, un'automedica e l'elisoccorso fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII; il giovane è stato trasportato presso il medesimo nosocomio in ambulanza ed è stato ricoverato in codice rosso. La Provinciale, invece, è rimasta chiusa a lungo per permettere l'esecuzione in sicurezza dei soccorsi.