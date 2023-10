Torre de' Busi: auto si ribalta, coinvolte tre persone

Incidente nella tarda mattinata di domenica a Torre de' Busi, in via San Gottardo.

Un'auto si è ribaltata intorno alle ore 12.30, coinvolte tre persone: una 14enne, un uomo di 30 anni e un bambino di 8 anni. Sul posto, inizialmente allertati in codice rosso, si sono portati i volontari della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce rossa di Galbiate. Intervenuti anche i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco.

Per fortuna le loro condizioni non sono risultate gravi: il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo.