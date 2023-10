Incidente a Galbiate nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre. Intorno alle 17.15 una donna di 71 anni ha perso il controllo della propria utilitaria nella zona di via Edoardo Amman, a Villa Vergano, che si è ribaltata ed è finita all'interno del cortile di un'abitazione. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i pompieri dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento volontario di Valmadrera: i vigili del fuoco hanno estratto con successo la donna dall'abitacolo della quattro ruote, affidandola poi alle cure dei santiari.

In loco un'automedica e i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, che hanno preso in carico la donna e l'hanno trasferita all'ospedale di Lecco per il ricovero: arrivata in via dell'Eremo, è stata accettata in codice verde.