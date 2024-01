Donna travolta da un'auto a Robbiate: soccorsa in codice rosso

Grave incidente stradale a Robbiate. Una donna è stata investita lungo via Don Sebastiano Colleoni ed è stata soccorsa in codice rosso. Si tratta di una 69enne. Stando alle prime informazioni a disposizione, sembra che la donna stesse viaggiando in sella propria bicicletta, quando è stata travolta da un'auto. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le ore 13.30 di oggi, giovedì 4 gennaio.

La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Milano, l'ambulanza e l'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate. Le condizioni della donna sono subito apparse molto gravi: ha infatti riportato un violento trauma cranico ed è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza sempre in codice rosso.