Incidente tra auto e moto a Robbiate, due persone trasportate in ospedale

Schianto nel primo pomeriggio di oggi tra un'auto e una moto a Robbiate. L'incidente stradale è avvenuto in via Consorziale della Forcella, a poca distanza dall'incrocio con la Sp56.

L'allarme al 118 è scattato in codice rosso. Sul posto, alle 13.30, si è portato anche l'elisoccorso di Areu decollato da Bergamo, oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e l'auto con il medico a bordo. Necessario inoltre l'intervento degli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità e dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Tre le persone rimaste coinvolto nel sinistro, con due feriti: si tratta di una donna di 58 anni e di un uomo di 67 trasportati in codice giallo agli ospedali Mandic di Merate e Sant'Anna di Como. Le loro condizioni sarebbero dunque meno gravi rispetto allo spavento iniziale.