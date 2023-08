Schianto tra auto e moto lungo i curvoni di Rossino. Ferito un giovane

Violento schianto tra un'auto e una moto lungo i curvoni di Rossino e pronto intervento d'urgenza dei soccorsi oggi pomeriggio nella frazione collinare di Calolziocorte. L'incidente, avvenuto alle 16 di sabato 12 agosto, ha visto coinvolte tre persone. L'allarme al 118 è inizialmente scattato in codice rosso - massima urgenza - con i soccorsi che sono poi proseguiti in giallo, minore gravità. Sul posto si sono presto portati i Volontari del soccorso di Calolziocorte e l'auto con il medico di Areu.

Ad avere la peggio il 17enne che viaggiava in sella alla proprio motocicletta, trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per curare le ferite riportate a seguito della brutta caduta a terra dopo l'impatto con la vettura. Sulla macchina viaggiavano invece una donna di 60 anni e un uomo di 64: per loro, spaventati ma illesi, non state necessarie le cure mediche. L'impatto tra la moto che scendeva a valle, e l'auto di grossa cilindrata che saliva verso Rossino, è avvenuto lungo via Don Minzoni. Allertati anche i carabinieri del comando di Lecco.