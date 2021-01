Casatenovo: frontale fra auto, due uomini finiscono in ospedale

Il sinistro è accaduto poco prima delle 22 di martedì in Via Roma, lungo la Provinciale 51: un 25enne è stato trasportato con l'elicottero a Lecco, un 37enne al San Gerardo

Due persone in ospedale dopo lo scontro frontale tra veicoli avvenuto nella serata di martedì a Casatenovo. Il sinistro è accaduto poco prima delle 22 in Via Roma, lungo la Provinciale 51, e ha visto coinvolte due automobili, condotte da un uomo di 25 anni e uno di 37.

Sul posto sono state inviate dalla centrale operativa di Areu due ambulanze, della Croce rossa di Casatenovo e della Croce Bianca di Merate, un'automedica e l'elicottero dal Sant'Anna di Como.

Ad avere la peggio nello schianto il 25enne, trasportato mediante mezzo aereo all'ospedale Manzoni di Lecco con un politrauma, mentre il 37enne, che ha riportato un trauma al torace e all'addome, è stato trasferito al San Gerardo di Monza in codice giallo. I rilievi dell'incidente - e la chiusura temporanea della strada - sono stati affidati alla Polizia stradale, intervenuti anche i Vigili del fuoco.