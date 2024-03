Altro pedone investito a Calolziocorte: finisce in ospedale

Secondo pedone investito a Calolziocorte nella mattinata di venerdì 8 marzo. Poco prima delle 11 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il 31enne colpito lungo corso Dante Alighieri: il giovane è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Lecco e da un'automedica; una volta stabilizzato è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale Manzoni di Lecco ed è stato ricoverato all'interno del pronto soccorso in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Calolziocorte, mentre la viabilità è stata interessata dai dei cospicui rallentamenti lungo la Lecco-Bergamo.