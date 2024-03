Incidente a Calolziocorte: pedone investito e soccorso d'urgenza

Paura e intervento d'urgenza dei soccorsi per prestare aiuto a un pedone investito questa mattina a Calolziocorte. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 7 di venerdì 8 marzo in via Mazzini, la strada che collega la Lecco-Bergamo con la frazione del Pascolo e il ponte di Olginate.

L'allarme è scattato in codice rosso: sul posto è presto giunta l'ambulanza inviata da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Allertati anche i carabinieri. A rimanere ferito un uomo di 52 anni, poi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.