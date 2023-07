Statale 36, auto ribaltata allo svincolo di Abbadia: code e soccorsi in azione

Incidente stradale con auto ribaltata lungo la Statale 36 all'uscita dello svincolo per Abbadia Lariana. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7.30 di questa mattina, martedì 25 luglio: la macchina viaggiava in direzione nord quando è finita sottosopra mentre stava imboccando l'uscita per il paese del lago. Sulla vettura viaggiavano due uomini di 27 e 30 anni.

L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso: le condizioni dei due pazienti sono poi apparse fortunatamente meno gravi e l'intervento è proseguito in verde con il trasferimento di una delle due persone a bordo del veicolo all'ospedale di Lecco per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto, insieme alla Polizia stradale e all'ambulanza del 118, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del comando di Lecco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.