Scontro tra auto sulla Statale 36, soccorsi in Brianza

Problemi sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 18, in direzione sud, due autovetture si sono scontrate all'altezza di Garbagnate Monastero: secondo quanto appreso, una donna di 59 anni sarebbe rimasta ferita a causa dell'impatto. Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, che hanno preso in carico l'automobilista e, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasferita in codice verde in ospedale.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale e sono state inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico veicolare vista anche l'ora di punta.