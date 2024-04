Lecco-Ballabio chiusa: su Google Maps corre la fake news

"Chiusa la Lecco-Ballabio". L'allarme è di quelli che si vagliano sempre con attenzione, dato l'alto tasso di probabilità e le pesanti ripercussioni sul territorio lecchese, come ben si ricorderà per quanto riguarda il lungo periodo compreso tra la fine del 2022 e l'inizio 2023 dopo il crollo di un masso all'esterno della galleria del Passo del Lupo. Fortunatamente questa volta l'allarme è rimasto solo tale: un utente ha preso per vera una delle notizie che vengono fatte circolare durante il 1° aprile, notoriamente dedicato agli scherzi e alla diffusione dei "pesci", ovvero delle fake news create ad arte, secondo la quale da oggi - 4 aprile - sarebbe scattato un periodo di chiusure forzate decisamente impattanti.

La segnalazione veicolata tramite l'applicazione Waze è atterrata anche su Google Maps; i due principali servizi legati alla navigazione riportano tutt'ora l'indicazione della SS36 rac chiusa, ma non solo: la chiusura riguarderebbe anche un tratto della vecchia Lecco-Ballabio.

Il percorso alternativo indicato agli utenti è quello infinito, lungo 51 minuti, che passa da Bellano e sale verso la Valsassina attraverso Taceno. È bastato poco, insomma, per generare il caos tra coloro che percorrono quotidianamente le strade lecchesi.