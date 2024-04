Incidente lungo la Statale 36 a Molteno: soccorsi in azione d'urgenza

Incidente stradale con un camion e una moto coinvolte questa mattina, martedì, lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8.30 nella tratta all'altezza di Molteno, in direzione Nord e l'allerta ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l'auto con il medico a bordo, oltre agli agenti della polizia stradale. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio un uomo di 39 anni: dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro, l'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Code e disagi alla viabilità in direzione Lecco, in particolare nella tratta Costa Masnaga-Molteno.