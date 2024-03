Incidente nella galleria di Borbino lungo la Statale 36, soccorso un giovane

Incidente nella galleria Borbino lungo la Statale 36 a lago nel primo pomeriggio di oggi. Dopo lo spavento iniziale con l'intervento dei soccorsi in codice rosso, le condizioni della persona coinvolta sono per fortuna risultate non gravi. A rimanere ferito un giovane di 24 anni, poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco in codice verde.

Rotto anche un tubo antincendio

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dello schianto avvenuto all'altezza del chilometro 57. Coinvolta un'auto che viaggiava nella carreggiata in direzione nord (Sondrio) intorno alle ore 14.15 di giovedì 28 marzo. Nel sinistro sarebbe stato rotto anche un tubo antincendio.

Allertati oltre al personale sanitario del 118, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stata provvisoriamente chiusa una tratta di Statale 36, con uscita obbligatoria allo svincolo di Abbadia Lariana lungo la strada provinciale 72. Disagi alla viabilità nel pomeriggio.