Schianto tra un pullman e tre auto lungo la Statale 36

Schianto tra tre auto e un pullman lungo la Statale 36. L'incidente è avvenuto alle 17.45 di oggi, venerdì 26 maggio, lungo la carreggiata in direzione Milano, all'altezza dell'uscita di Molteno, comune della Brianza Lecchese. Stando alle prime informazioni a disposizione sarebbero 5 le persone rimaste coinvolte nello scontro, alcune delle quali soccorse on codice giallo con le ambulanze inviate d'urgenza sul posto dalla centrale del 118. Allertato anche l'elisoccorso decollato da Como.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco partiti dal comando di Lecco con un'autopompa serbatoio. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza i quattro mezzi coinvolti hanno prestato aiuto ai colleghi di Areu. L'intervento è scattato e proseguito in codice giallo, con le operazioni ancora in corso dopo circa un'ora e il trasferimento di almeno tre persone in ospedale. Allertata anche la polizia stradale, ai cui agenti alla toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'aggiornamento

Nell'incidente lungo la SS36 che ha visto schiantarsi tre auto e un pullman sono rimaste ferite 5 persone: si tratta di due uomini di 29 anni di età, di un quarantenne, di una donna di 78 anni e di una quinta persona di 66 anni. Tre pazienti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo e due in verde. La tratta di Statale 36 interessata dal sinistro è stata provvisoriamente chiusa con deviazione e rallentamento del traffico. Le informazioni sono comunque in aggiornamento.